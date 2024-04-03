Новый российский FPV-дрон «Джокер-10» оснащается гибернатором, что позволяет ему «засыпать на время», устраивая засаду для внезапного уничтожения противника. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, линейка ударных дронов «Джокер» состоит из большого количества моделей, самой современной из которых на сегодняшний день является модификация под названием «Джокер-10». Максимальная скорость полета с полезной нагрузкой в 5 килограмм составляет около 100 км/час. При этом беспилотник способен «впадать в спячку». Зимой дрон может «спать» в течение недели, а летом и вовсе – месяц. После команды со стороны оператора «спящий» дрон просыпается и может выполнить боевую задачу по уничтожению противника.

«Модифицированный “Джокер-10” – на сегодняшний день один из лучших в линейке “Джокеров”, да и вообще беспилотников, и их большая совокупность может привести к серьезным изменениям на фронте», – заявил Кошкин.

Также новый дрон оснащается драйвером электродетонатора, что позволяет уничтожать его таймеру. Данная функция не позволить противнику захватить работоспособный дрон.