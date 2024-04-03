Безопасности Российской Федерации на северо-западной границе была поставлена под угрозу после вступления Финляндии в Североатлантический альянс около года назад. О потенциальных угрозах со стороны НАТО и действиях России в сфере безопасности рассказывает военный эксперт и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с корреспондентом РИА Новости.

«Большинство мер, призванных купировать эту угрозу, уже предпринимается. Это и создание двух новых военных округов, и формирование целого ряда новых подразделений на этом участке российской границы», – сообщил эксперт.

По мнению Корнева, вступление Хельсинки в НАТО угрожает в первую очередь безопасности Северного флота, где сконцентрирована большая часть ракетоносителей Вооруженных сил Российской Федерации. Однако данную проблему уже начали решать путем перераспределения ракетоносцев в пользу Тихоокеанского флота. Новые атомные подводные лодки класса «Борей-А», способные запускать ракеты с ядерными боеголовками, уже поступают на вооружение Тихоокеанского флота.

Кроме того, по словам эксперта, на границе с Финляндией появятся новые подразделения противовоздушной обороны, а также будут размещены новые подразделения фронтовой авиации.