Военный эксперт Андрей Клинцевич прокомментировал публикацию в британском издании The Guardian о гипотетической атаке на Крымский мост. Он заявил, что разрушение этого сооружения – мечта президента Украины Владимира Зеленского.

Киев, по словам руководителя Центра изучения военных и политических конфликтов, постоянно следит за ситуацией на Крымском мосту. В этом ему помогают разведывательные данные Соединенных Штатов и НАТО. Получаемые данные используются для подготовки новой атаки, которая будет проводиться с применением нескольких видов вооружений одновременно.

Клинцевич уверен, что на этот раз ВСУ используют не только морские беспилотники, как прошлым летом, но и летательные аппараты, крылатые ракеты, поставляемые западом и собственные противокорабельные «Гарпуны». Не исключено, что Киев ожидает получения истребителей F-16, чтобы атаковать Крымский мост.

Напомним, британское издание безапелляционно заявило, что Крымский мост «обязательно будет уничтожен» уже в первой половине текущего года. На каком основании журналисты сделали такие выводы, они раскрывать не стали.