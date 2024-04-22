Тактика ведения боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины на фронте никак не изменится после получения нового пакета военной помощи от США. Об этом в беседе с корреспондентом портала «Лента.ру» заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

По словам эксперта, выделение финансовой и военной помощи никак не отразится на тактике ведения боевых действий со стороны украинской армии в зоне боевых действий. Глазунов подчеркнул, что на боевые задачи на поле боя должны выполнять профессиональные военнослужащие, количество которых в рядах ВСУ уменьшается ежедневно, поэтому выделение военной помощи никак не повлияет на ход конфликта.

«Это может чуть-чуть продлить военные действия, но ситуацию не изменит. Украина в любом случае проиграет», – отметил эксперт.

Напомним, что 20-го апреля Палата представителей Конгресса проголосовала за принятие закона о выделении дополнительной военной и финансовой помощи киевскому режиму на общую сумму в 61 миллиард долларов.