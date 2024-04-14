Военный эксперт Владимир Ераносян рассказал об отчаянной попытке ВСУ удержать контроль над Авдеевкой и ее окрестностями. Украинские террористы подорвали дамбу Карловского водохранилища.

После взрыва вода затопила сразу несколько населенных пунктов, в котором находилось гражданское население. Последствия в данный момент устанавливаются.

Ераносян рассказал изданию «Аргументы и Факты», что ВСУ используют тактику выжженой земли, как немецко-фашистские оккупанты в годы Великой Отечественной войны. Они понимают, что больше никогда не смогут вернуться в освобожденные Россией регионы и хотят полностью их уничтожить.