Военный эксперт Владимир Ераносян рассказал об отчаянной попытке ВСУ удержать контроль над Авдеевкой и ее окрестностями. Украинские террористы подорвали дамбу Карловского водохранилища.
После взрыва вода затопила сразу несколько населенных пунктов, в котором находилось гражданское население. Последствия в данный момент устанавливаются.
Ераносян рассказал изданию «Аргументы и Факты», что ВСУ используют тактику выжженой земли, как немецко-фашистские оккупанты в годы Великой Отечественной войны. Они понимают, что больше никогда не смогут вернуться в освобожденные Россией регионы и хотят полностью их уничтожить.
«Взрыв задвижек Северо-Крымского канала вызвал настоящую экологическую катастрофу, оставив без воды Крым и превратив огромные территории в Херсонской области в болота. Взрыв Каховской ГЭС. Постоянный разговоры о возможных подрывах каскада ГЭС на Днепре. Сейчас взрыв дамбы Карловского водохранилища. Это самый настоящий терроризм», — подытожил аналитик.