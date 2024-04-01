Выделение финансовой и военной помощи Украине властями Соединенных Штатов Америки не сможет остановить наступление российской армии на фронте, а только замедлит агонию киевского режима. Об этом в эфире собственного YouTube-канала заявил экс-подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

По его словам, выделение 60 миллиардов долларов властями США для финансирования военной помощи Украине только продлит агонию украинских вооруженных сил на фронте.

«Украина заплатит большую цену перед тем, как потерпит крах на фронте и уступить новые территории под натиском российских сил. Другого варианта развития событий уже нет», – заявил эксперт.

Дэвис подчеркнул, что ВС России заполучили преимущество на фронте благодаря наращиванию производства военной техники и боеприпасов на собственных заводах и фабриках. Поэтому Украина потеряет еще больше своих солдат на фронте прежде, чем сядет за стол переговоров. При этом выделение американской военной помощи только отсрочит этот момент.