Украинский закон об ужесточении мобилизации предусматривает серьезные наказания для «уклонистов», отменяет мобилизацию и уменьшает возраст потенциальных призывников с 27 до 25 лет.

Аналитик Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил в беседе с корреспондентами РИА Новости, что этот закон фактически ущемляет права украинцев. Президент Зеленский и его компания поняли, что ныне действующими методами они не сумеют укомплектовать армию и пошли на максимальное поражение граждан в правах.

Люди на Украине не понимают, зачем они должны воевать, делать они этого не хотят. И новый закон тоже вряд ли сможет это изменить. Украинские военкоматы больше года вылавливали на улице всех подряд, но это не помогло ему собрать достаточно количество мотивированных солдат. Ужесточение и без того жестких действий может вызвать только противление общества.

Зеленский продолжает верить, что тотальная мобилизация что-то изменит, но это заблуждение. Чем наглее действуют власти, тем больше народ устает психологически и морально от давления режима. Он же вынужден в таких условиях усиливать давление.