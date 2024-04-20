Капитуляция Украины была бы лучшим решением конфликта, уверен бывший французский летчик, военный эксперт Сириль де Латтр.

Он пояснил, что Запад избрал неправильную политику в отношении России. Если бы он действительно хотел помочь Киеву, то первым делом прекратил бы поставки вооружения боеприпасов, а также перекрыл бы финансирование Украины. Вместо этого он провоцирует дальнейшую эскалацию.

«Это позволило бы разрешить конфликт гораздо быстрее. А если бы Запад начиная с 2014 года прислушивался к требованиям России по безопасности, этого конфликта не было бы вообще», — заявил Латтр.

Украина, по мнению эксперта, может быть только буферной зоной между Европой и Россией. В условиях мира она исполняла бы функции посредника в торговле. Однако ЕС, который хорошо понимает, что несет потери из-за конфликта на Украине, все же продолжает потакать требованиям Соединенных Штатов.

Также Латтр высказался по поводу поставок истребителей F-16 на Украину. Он отметил, что Россия полностью контролирует воздушное пространство Украины, поэтому американские самолеты Киеву не помогут.