Требование украинских властей к западным партнерам о передаче Киеву всех имеющихся в мире зенитно-ракетных комплексов Patriot выполнять никто не собирается. Об этом в беседе с корреспондентом портала NEWS.RU заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Разумеется, никто не собирается передавать Украине Patriot, в особенности американцы. Ранее украинцы выкатили имеющиеся у них Patriot ближе к линии фронта, и наши солдаты их сразу уничтожили», – заявил Дандыкин.

По словам эксперта, после уничтожения очень дорогих и высокотехнологичных систем вооружения на фронте западные партнеры не собираются передавать Киеву новые образцы подобного вооружения. Зенитно-ракетный комплекс Patriot представляет собой очень громоздкое и технологически сложное изделие, используемое для обороны многих стран на Западе. Поэтому передавать новые комплексы Киеву, чтобы они с высокой долей вероятности были уничтожены российскими бойцами, никто не собирается.