Потери личного состава украинской армии, по данным Минобороны РФ, с начала 2024 года составили более 80 тысяч военнослужащих. Причиной настолько масштабных потерь украинской армии является слабая подготовка солдат ВСУ. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Лента.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранка в запасе Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, высокие потери личного состава украинской армии обусловлены плохой подготовкой военнослужащих, которых командование ВСУ отправляет на передовую. Украинская армия остро нуждается в опытных военнослужащих, однако два года интенсивных боевых действий сказались на качестве солдат ВСУ.

«Но самая главная причина потерь украинской армии – это возросшее мастерство и оснащенность наших ребят, это самое главное», – заявил эксперт.

Дандыкин отметил, что на фронт начали поступать более современные виды вооружений, а профессионализм российских военнослужащих увеличился на порядок.