В очередном пакете военной помощи США поставят на Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Эксперты порассуждали о том, какие цели Киев попробует поражать этими боезарядами и как планирует Россия защищаться от них.

Аналитик Александр Зимовский отметил, что если Киев получит ATACMS с дальностью до 300 километров, существенно возрастут угрозы для Крыма. ВСУ попытаются осуществить идею фикс Зеленского и Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об уничтожении Крымского моста. Кроме того, они могут бить по полуострову, чтобы деморализовать российских граждан и заблокировать сухопутный коридор.

Военный эксперт Виктор Баранец отметил, что ATACMS – слишком медленные ракеты, поэтому они станут не очень сложной целью для российских зенитно-ракетных комплексов. Так, «Бук-М3» успешно справляется с перехватом более современных и быстрых Storm Shadow и SCALP, поэтому и с другими боезарядами сможет уверенно разобраться.

Зимовский также добавил, что лучше всего перехватывать американские ракеты еще до их запуска. То есть, не давать возможности Киеву доставлять боезаряды на позиции для пуска и уничтожать их на складах и базах ВСУ. Такая своеобразная «профилактика» позволит существенно усложнить украинской армии использование этого довольно опасного вида вооружений.