Киев постоянно твердит о дефиците боеприпасов и оружия, однако при этом практически каждый день атакует Белгородскую область. Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал порталу «Царьград», какие цели преследует противник этими ударами.

Он пояснил, что Белгород является одним из участков Харьковского направления наряду с приграничьем, серой зоной между ними и украинским областным центром, а также с Купянском.

«Харьков сейчас является филиалом центра принятия решений. Главный центр — это Киев. А Харьков — это “дочернее предприятие”. Поэтому туда зачастили представители Главного управления разведки (ГУР), инструкторы и наёмники из Восточной и Западной Европы», – пояснил Алехин.

По словам эксперта, хотя новый главком ВСУ Александр Сырский и прослыл в своих войсках «мясником», он все же действует по четко составленному плану в ходе атак на Белгород. Которые осуществляются как раз из Харьковской области.

Цели противника ясны – спровоцировать панику среди населения Белгородской области, максимально его запугать разнообразными публикациями о массовой эвакуации или о «нехватке обезболивающих препаратов в больницах региона», а также провести ряд диверсионных операций.

Еще одна цель – это отвлечение внимания ВС РФ от Купянска, где они достаточно успешно действуют и медленно продвигаются вперед.

«Главнокомандующий Сырский не глупый, хотя некоторые считают его “мясником”. Он выпускник Московского высшего военно-командного училища. Сырский служил в Чугуеве, он эту местность знает очень хорошо. Сырский руководил прорывом ВСУ в Харьковской области осенью 2022 года и имел успех. Мы вынуждены были перегруппироваться и уйти», – напомнил Алехин.

Эксперт также отметил, что противнику не удается запугать жителей Белгорода или посеять панику. Очень многие не собираются уезжать из родного города, а те, кто поддался страху при первых серьезных обстрелах и все же покинул регион, уже возвращаются обратно.