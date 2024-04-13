Бывший боец ВСУ Олег Симороз, лишившийся обеих ног, столкнулся с проблемой выезда с Украины из-за отсутствия медицинских документов. Пограничник на протяжении часа не хотел пропускать военнослужащего.

Сотрудник погранслужбы отлично видел, что Симороз стоит перед ним на двух протезах, однако продолжал упрямо требовать медицинские справки. Из-за этого экс-военному пришлось прождать целый час на пропускном пункте Рава-Русская на границе с Польшей.

Издание «Страна.ua» отмечает, что пограничнику оказалось недостаточно отметки о снятии с учета в военном билете. В итоге он пропустил военнослужащего в Польшу, но предварительно «прогулялся» с имеющимися документами к своему начальству.

Напомним, Верховная рада Украины приняла новый закон о мобилизации, в котором решила не прописывать нормы увольнения военнослужащих ВСУ. Кроме того, она существенно ужесточила наказания за уклонение от призыва.