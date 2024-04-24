Родственники бывшей жены задержанного за взятку заместителя главы Министерства обороны Российской Федерации Тимура Иванова сообщили, что не могут связаться с ней. Светлана Захарова буквально пропала. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Baza.

«По предварительным данным, она могла быть задержана вместе со своим мужем, однако эта информация проверяется, и официально это не подтверждено», – написали авторы Телеграм-канала.

Известно, что 50-летняя Светлана Захарова официально развелась с Тимуром Ивановым еще в 2022 году. По информации ряда средств массовой информации, Светлана Захарова является совладельцем компании «Кристалл Девелопмент», производящей части электронных ламп, трубок и других компонентов электроники, вместе с Вадимом Ивановым, отцом Тимура Иванова.

Также известно, что Светлана Захарова имеет отношение еще к двум компаниям: ООО «Ваш Дом» и ООО «МКК Кредит Лайн», которые ранее принадлежали ей.