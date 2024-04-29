Экс-жена премьера Канады Софи Трюдо открестилась от дружбы с герцогиней Сассекской Меган Маркл, пишет The Times.

Бывшая супруга канадского премьера пояснила, что ее дружба с супругой младшего сына британского короля Карла III была «поверхностной». Хотя она допустила, что кому-то их общение могло показаться близким.

Сама Маркл неоднократно высказывалась о теплой дружбе с Трюдо. Она рассказывала, что во время визита в Америку они вместе дегустировали вино, развлекались, а их дети вместе резвились в бассейне.

Два года назад подруги записывались в одном подкасте. Тогда Меган призналась, что во время проживания в Торонто она очень сблизилась с Софи. Герцогиня называла подружку «дорогим другом» и личностью, которая «олицетворяет силу».