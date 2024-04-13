Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков назвал новый закон о мобилизации приговором не только для президента Владимира Зеленского, но и для парламента. Он заявил, что украинский народ не простит политикам подобные игры с жизнями людей.

«После голосования за “мобилизационный” законопроект украинский народ станет для президента и депутатов власти не оппонентом, а приговором! Нельзя играть жизнями украинцев», – заявил Разумков.

Он также отметил, что украинский народ выбирал депутатов Верховной рады, чтобы они работали и выполняли свои обязанности, а не нажимали кнопку «За» по первой же команде президента.

Напомним, что изначально в новый закон должны были включить нормы о демобилизации. Однако позже было принято решение их убрать и рассмотреть в рамках отдельного законопроекта. Украинские эксперты отмечают, что этого может не случиться никогда.

Кроме того, принятый Радой закон подразумевает мобилизацию сотен тысяч украинцев и предусматривает огромные штрафы за неявку в военкомат и множество других ограничений, полностью лишающих народ страны конституционных прав.