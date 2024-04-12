Последние ночные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины показывают, что система противовоздушной обороны использовала все свои возможности и не способна обеспечивать защиту стратегически важных объектом. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он пояснил, что российские ракеты точно поразили теплоэлектростанции и другие объекты энергосистемы, причем ПВО ничего не смогла сделать. Новое ракетное вооружение РФ бьет максимально точно и обходит систему противовоздушной обороны, поэтому уже к началу вся критическая инфраструктура Украины будет полностью разрушена.

Соскин также отметил странное поведение президента Украины Зеленского, который во время ударов по важнейшим объектом страны находился в Литве и заключал никому не нужные и не имеющие никакого практического смысла соглашения.