Экс-помощник заместителя главы Минобороны США Стивен Брайен уверен, что Киев сделал правильно, проводят контрнаступление не по плану Запада. Он пояснил, что хотя многие эксперты критикуют за эту украинское командование, но на самом деле предложенный НАТО план «был безумен».

Все дело в том, что в Альянсе хотели заставить ВСУ атаковать только на одном направлении – на Запорожском, чтобы выйти к Азовскому морю и перекрыть пути в Крым. Однако Киев распылил силы по нескольким направлениям, за что и получил огромную порцию критики от Запада. Но если бы он действовал по плану НАТО, все было бы гораздо хуже, уверен Брайен.

Он пояснил, что атаковать на Запорожском направлении предлагалось без поддержки авиации и в условиях отсутствия нормальных систем ПВО. Причем практически на открытой местности. Это привело бы к массовому уничтожению подразделений ВСУ и техники и поражению украинской армии.

Критика ВСУ, которые задействовали свою тактику, несправедлива, так как они отчаянно сражались и понесли серьезные потери. Армия НАТО на территории Европы действовала бы примерно так же и с тем же результатом, так как надежды на самолеты-невидимки, возлагаемые США, оказались бы напрасными.