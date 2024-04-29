Новая мобилизация на Украине, которая будет проводиться максимально жесткими методами, ни к чему не приведет, уверен бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.

Он пояснил, что кадровой армии на Украине уже не существует. Поэтому после мобилизации необходимо обучать новобранцев и фактически с нуля создавать новые подразделения и новую структуру ВСУ. Все это займет очень много времени. Если же бросить в бой мобилизованных без подготовки, Киев понесет огромные потери и не сумеет добиться даже минимальных успехов.

Кроме того, новобранцы вряд ли станут обучаться тонкостям военной науки, так как воевать они не хотят. Человека можно схватить на улице и загрузить в автобус, но заставить его сражаться не сможет никто. Поэтому мобилизованные будут получать зарплату, полностью игнорируя обучение.

Также в ВСУ все чаще набирают бойцов после 50 лет, которые приходят в армию с целым букетом хронических заболеваний. Они и стометровку пробежать не могут, не говоря уже о длительных штурмах.