Командование ВС РФ прощупывает слабые места украинской обороны по всей протяженности линии боевого соприкосновения. Поэтому в ближайшее время фронт вспыхнет на всех направлениях сразу. Об этом в эфире YouTube-канала «Вышка» заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков.

По его словам, в самое ближайшее время линия фронта вспыхнет сразу на всех направлениях, поскольку командование Вооруженных сил Российской Федерации ввело в зону проведения специальной военной операции большое количество подготовленных резервов.

«ВС РФ начали вести боевые действия везде, ища слабости. Нашли слабость конкретно в Очеретино», – заявил эксперт.

Стариков отметил, что на данном направлении российская армия добилась успеха, поскольку украинское командование вынуждено было бросать неподготовленные резервы для сдерживания прорыва. При этом российская армия наносила удары по прибывающим резервам еще до выхода их на позиции.