В распоряжении российских военных в зоне проведения СВО имеется высококлассная техника, которая с легкостью обнаружит истребители F-16, рассказала бывшая военная летчица ВВС США Бринн Таннехилл.

Она также отметила, что существует множество способов обнаружить эти самолеты и сбить их. Ранее Соединенные Штаты и НАТО применяли их только против стран, которые были вооружены гораздо хуже России. Однако у РФ имеются современные средства ПВО, от которых американским истребителям не спрятаться.

Ранее о своих сомнениях в эффективности использования F-16 на Украине сообщал и бывший французский пилот Сириль де Латтр. Он также высказывал уверенность, что эти истребители не помогут Киеву переломить ход специальной военной операции.