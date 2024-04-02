Вооруженные силы Украины ждет неминуемый крах на поле боя под натиском российской армии. При этом даже поставки западных систем вооружения не помогут Киеву избежать поражения на поле боя. Об этом в эфире YouTube-канала Flavio von Witzleben заявил экс-генерал бундесвера Харальд Куят.

«Нужно четко отметить, что для Украины нет никакой возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. … Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», – сообщил немецкий генерал в отставке.

По мнению эксперта, поставки западных систем вооружения до сих пор не помогли украинской армии добиться существенных успехов на поле боя. Поэтому нельзя рассчитывать, что поставки новых вооружений со стороны западных стран помогут изменить ситуацию на фронте для Вооруженных сил Украины. Несмотря на коллективные усилия западных стран по снабжению украинской армии бронетехникой, разведданными и артиллерий ВС РФ продолжают продвигаться на фронте.