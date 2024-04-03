Бывший французский дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI заявил, что без Западной помощи Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона от финансирования Киева, ВСУ неминуемо потерпят поражение, ведь у них не будет средств для противостояния российским силам. Также Аро отметил, что Европе необходимо наращивать военное производство для нужд украинской армии.

«Если США перестанут финансировать Киев, а Европа не нарастит военное производство, то Украина может потерпеть поражение», – заявил Аро.

Экс-дипломат также указал на ошибки коллективного Запада, посчитавшего, что украинская армия способна переломить ход военных действий и взять инициативу в свои руки.

Ранее отставной генерал бундесвера Харальд Куят заявил, что даже западная военная помощь не сможет повлиять на ход военных действий на Украине. ВСУ находятся в очень плачевном положении, поэтому полное поражение Киева остается лишь вопросом времени.