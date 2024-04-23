Бывший депутат Государственной думы Роман Худяков заявил, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), двойняшки Лиза и Гари, не являются их биологическими. Соответствующий пост экс-депутат опубликовала в своем Телеграм-канале.

По мнению Худякова, Алла Пугачева вряд ли смогла бы воспользоваться технологией по заморозке яйцеклеток, так как в период ее фертильности данная возможность еще отсутствовала. Поэтому то, что Алла Борисовна является биологической матерью Гарри и Лизы, очень сомнительно. Такое мнение выражали также приближенные к знаменитостям люди.

Худяков подчеркнул, что он осведомлен, кем является настоящая мать двойняшек. Но ее имя экс-депутат раскрывать не стал.

«Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа», – написал Худяков.

Напомним, что дети Пугачевой и Галкина родились в 2013 году. На этот момент Алле Борисовне уже было 64 года. Однако супруги не скрывали, что двойняшек родила суррогатная мать. В одном из своих интервью Максим Галкин рассказал, что у Примадонны были заморожены яйцеклетки, но многие поставили его слова под сомнения.