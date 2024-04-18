Минобороны РФ опубликовало в Сети видеозапись уничтожения украинских позиций экипажами танков Т-80. Уточняется, что блиндажи и живая сила ВСУ были уничтожены на Купянском направлении.

Об атаке на позиции противника рассказал командир танка с позывным «Пингвин». Он отметил, что его боевая машина в основном наносит удары по противнику с закрытых позиций, так как это позволяет существенно осложнить врагу контрбатарейную борьбу.

Кроме того, он выделил такие преимущества танка Т-80БВ, как маневренность и относительно бесшумная работа двигателей. Это дает возможность неслышно подойти на расстояние удара к позициям противника, атаковать его, успешно поразив намеченные цели, а затем мгновенно развернуться и перебраться на другое место.

«Пингвин» сообщил также, что весь экипаж его боевой машины служит в зоне проведения СВО с самого ее начала. С тех пор состав ни разу не изменялся.