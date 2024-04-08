Ведущая Екатерина Стриженова выложила в тг-канале редкий снимок шестилетнего внука Петра, который вместе с родителями живет в «загнивающей» Америке.

В апреле 2018 года стало известно, что старшая дочь Стриженовых Анастасия стала матерью. Она родила первого внука родителям. Мальчика назвали Петром. В день рождения бабушка похвалилась его снимком. По размещенному в тг-канале тексту можно понять, что день Петра расписан по минутам. Он играет в футбол и баскетбол, берет уроки тенниса и верховой езды, а также занимается с учителем музыки.

Самым важным качеством внука бабушка считает его доброту. Она уверен, что добрый человек не пройдет мимо чужой беды, защитит слабого, постарается быть справедливым. Бабушка с дедом пожелали Петру в день рождения встречать по жизни только добрых людей.

Телеведущая часто слышит от хейтеров обвинения в том, что ее старшая дочь с супругом и сыном живет на «загнивающем» Западе, который критикует Стриженова. Сама телеведущая не комментирует выбор дочери.