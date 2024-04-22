Популярная российская актриса Екатерина Климова покорила всех своим восхитительным образом на 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ) в платье макси длины нежно-розового цвета и двумя бантами сзади. Наряд эффектно подчеркнул зону декольте. Свой образ Климова дополнила массивными серьгами, а волосы собрала в элегантный пучок.

Несмотря на ветреную и холодную погоду артистка не стала скрывать свой наряд под жакетом или накидкой. Климова не подала ни малейшего намека, что ей холодно. Она достойно позировала перед камерами и улыбалась.

Екатерина призналась в разговоре с журналистами, что привыкла к холоду, так как во время съемочного процесса в зимний период часто проходят съемки летних сцен, соответственно актрисе приходится одеваться в летнюю одежду.

«Привыкла к таким катаклизмам. Очень часто снимают лето зимой и наоборот. Московский международный фестиваль праздник для меня всегда. Жду какого-то праздничного настроения», – рассказала журналистом актриса.

По пути к красной дорожке актриса решила сфотографироваться в своем элегантном образе на остановке общественного транспорта.