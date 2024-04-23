Известная российская актриса театра и кино Екатерина Климова блистала на красной дорожке в великолепном нежно-розовом платье с глубоким декольте и шикарными бантами на спине. Несмотря на прохладную погоду, актриса появилась на 46-м Московском международном кинофестивале в летнем наряде и ни на секунду не показала, что ей холодно.

Екатерина подобрала в тон к платью изысканные туфли-лодочки и небольшую вечернюю сумочку на цепочке. Актриса собрала волосы в аккуратный пучок, а в качестве украшения выбрала изящные серьги с камнями. Макияж знаменитость выполнила в сдержанных тонах.

Актриса достойно себя вела перед камерами, позировала и улыбалась, будто бы ей было совершенно не холодно. Журналисты восхитились такой стойкостью Климовой и даже спросили ее, не замерзла ли она в таком летнем платье в прохладную погоду.