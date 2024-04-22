В распоряжении древних египтян могло быть оборудование, аналогичное современной компьютерной технике, заявил глава Института гиперкомплексных систем в геометрии и физике Дмитрий Павлов.

Он пояснил, что в ходе строительства пирамид было недостаточно огромных физических усилий. Это сооружения созданы в результате сложнейших расчетов, которые произведены максимально точно. Без компьютерной техники осуществить их не представлялось возможным.

По словам эксперта, во внутренней облицовке коридоров пирамид использовались блоки, весившие до 80 тонн и имели площадь до 1 квадратного метра. Чтобы подогнать их друг к другу с такой невероятной точностью, необходимы и вычислительная техника, и специальные средства обработки гранита и других видов камня.

Внешняя облицовка также вызывает вопросы, так как известняк, использовавшийся для этой цели, идеально отшлифован.

Все это указывает на наличие у древних египтян секретных технологий, которые совершенно не вяжутся с образом аграрного государства, который сложился в наше время. Для укладки и подгонки огромных каменных блоков недостаточно лишь палок, веревок и смекалки – нужны специальное оборудование, компьютерная техника и передовые технологические решения. Все это скорее всего было у строителей пирамид.