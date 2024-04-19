Издание The Economist опубликовало материал о производстве Украиной новых типов беспилотных летательных аппаратов. Для этого были вложены инвестиции на сотни миллионов долларов. Сейчас новые типы беспилотников, способные поражать объекты на большой дальности, выпускаются на шести предприятиях.

По информации издания, теперь ВСУ имеют возможность с помощью дальнобойных дронов нанести удары даже по сибирским территориям России. Отмечается, что дальность полета этих БПЛА составляет порядка 3х тысяч километров. А это практически расстояние от Киева до Омска.

«Самая продвинутая из новых моделей имеет радиус действия в три тысячи километров и способна долететь до Сибири», – говорится в материале издания The Economist.

Как подчеркнули авторы статьи, киевский режим решил собственными силами производить дальнобойные беспилотные летательные аппараты, так как коллективный Запад отказался предоставлять Киеву оружие дальнего поражения.