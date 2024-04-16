Известный голливудский актер Джонни Депп пришел на премьеру новой картины «Жанна Дюбарри», проходящей в Лондоне. Как сообщают журналисты издания Peopletalk, актер удивил общественность своей улыбкой.

Джонни Депп появился на мероприятии в элегантном черном костюме, поверх которого надел пальто. Однако журналистам удалось запечатлеть на снимках состояние зубов знаменитости. Пользователи сразу же обратили внимание, что зубы у Джонни, мягко говоря, испортились.

Улыбка 60-летнего актера вовсе не белоснежная, как у большинства знаменитостей. Его зубы покрыты желтым налетом, что создает впечатление, будто бы артист вовсе не ухаживает за полостью рта. Комментаторы сразу же написали, что у звезды «Пиратов Карибского моря» зубы курильщика, и ему срочно нужно обратиться к стоматологу.

Однако кто-то из интернет-пользователей написал, что в одном из своих интервью Джонни упоминал, что до жути боится стоматологов. Видимо, это правда, раз актер, имеющий мировую известность, не приобрел себе «голливудскую улыбку».