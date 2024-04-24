Актриса Анджелина Джоли пагубно влияет на личную жизнь бывшего супруга, который всеми силами пытается оставить брак с Джоли в прошлом.

Инсайдер таблоида Daily Mail, который хорошо знаком с ситуацией, заявил, что Питт делает всё, чтобы разорвать отношения с бывшей супругой Джоли. Своими бесконечными претензиями и «разборками» актриса мешает бывшему мужу обустраивать личную жизнь и «двигаться вперед» в компании новой возлюбленной Инес де Рамон.

В статье говорится, что если бы в силах Питта было завершить все отношения с Джоли прямо сейчас, он без раздумий бы это сделал. Однако пока ему не удается закрыть «все вопросы» с бывшей женой. Он хотел бы заняться собственным счастьем, но ему мешает «женитьба на матери своих детей».