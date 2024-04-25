Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» наносят совершенно неожиданные удары по Украине и застают врасплох местную систему противовоздушной обороны, сообщил YouTube-канал Defense TV.

Уточняется, что речь идет о так называемых двойных ударах, когда одна ракета прилетает практически сразу после другой. Подобные атаки ВС РФ стали проводить по большим скоплениям личного состава и техники противника, нанося ему серьезный урон.

При этом Россия не испытывает дефицита в ракетах для своих ОТРК. Напротив, она существенно нарастила объем их производства и теперь будет использовать гораздо чаще.

Ранее гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» Олег Рязанцев заявил, что ракета «Искандер-М» была модернизирована с учетом опыта боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Это позволило увеличить ее скорость, а также повысить точность поражения целей.