Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подростков в Волгограде по подозрению в убийстве незнакомого мужчины в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области.

По информации правоохранительных органов, 31 марта 2024 года в заброшенном доме, расположенном по улице Героев Малой Земли в Волгограде, было обнаружено мертвое тело 47-летнего мужчины. Эксперты обнаружили следы насильственной смерти на трупе мужчины. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По указанному адресу также был обнаружен 43-летний мужчина с множественными травмами. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудникам полиции удалось задержать двух 15-летних подростков по подозрению в убийстве незнакомого мужчины. Во время допроса подростки признались, что 31 марта избили незнакомых мужчин, которых они встретили в заброшенном доме, а также нанесли им ножевые ранения.