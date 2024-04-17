Двое поклонников Аны де Армас урегулировали иск о ложной рекламе в трейлере «Yesterday»

Оскорбленные кинозрители-истцы, оплатившие просмотр музыкального фэнтези на Amazon Prime после того, как заметили актрису Ану де Армас в трейлере, во время просмотра обнаружили, что ее персонаж был полностью удален из «экранной» версии фильма. Источник: Variety.

Питер Розза и Конор Вульф стали судится с Universal в 2022 году, утверждая, что каждого из них обманули на $3,99 (около 240 руб. на 2022-й). Федеральный судья поначалу встал на их сторону, посчитав, что законодательство о ложных рекламных заявлениях распространяется и на трейлеры к фильмам. Но затем последовали юридические неудачи, из-за чего разочарованным зрителям комедии «Yesterday» пришлось выплатить студии «Юниверсал» $126 705 (порядка 10,9 млн. руб. на 2023 год) в виде судебных издержек.

И вот теперь, в минувшую пятницу, стороны достигли мирового соглашения, которое разрешит это дело. Условия соглашения не разглашаются, и ни одна из сторон не ответила на просьбу издания Variety о комментариях.

Неудовлетворение сторон

Судя по судебным документам, обе стороны остались недовольны результатом. Киностудия считает, что ей пришлось попусту затратить два года и несколько сотен тысяч долларов на отстаивание свой позиции в «несерьезном» иске. Между тем, адвокаты истцов по коллективному иску, первоначально считавшие, что это дело даст миллионы долларов, спустя годы пришли к выводу, что суды штата Калифорния заведомо ориентированы на поддержку голливудских студий.

Однако если в деле и имеется какое-то непреходящее значение, то оно связано с решением, в котором суд встал и на сторону студии, и на стороне истцов. Адвокаты Universal заняли позицию, согласно которой трейлеры к фильмам являются почти самостоятельными произведениями искусства, а значит их защищает Первая поправка. Они подчеркнули, что если к таким трейлерам будут относиться просто как к рекламе, то у зрителей будет возможность подавать в суд всякий раз, когда они сочтут, что фильм не соответствует своему трейлеру.

Судья Стивен Уилсон не принял этот аргумент, отметив, что трейлеры фильмов представляют собой «коммерческую речь» (т.е. предлагают приобрести просмотр кинофильма), на которую распространяются нормы о ложной рекламе.

Однако для истцов вся трудность заключалась в том, чтобы превратить эту победу в реальные деньги.

Адвокаты по коллективному иску во главе с Коди Леженом утверждали, что каждый, кто купил билет в кино или приобрел право просмотра фэнтезийной комедии «Yesterday» на любой стриминговой платформе, потенциально был обманут. Но так ли все было?

Фильм режиссера Денни Бойла, вышедший в 2019-м, рассказывает историю неудачливого музыканта Джека, который приходит в себя после того, как его сбил автобус, и обнаруживает, что он почему-то единственный человек на Земле, помнящий о творчестве «Битлз». Затем он стремительно добился славы, воссоздав их дискографию. Ана де Армас должна была ненадолго появиться в конце фильма в роли любовницы Джека. Ее роль была вырезана из кинокомедии после тестовых показов.

Адвокаты «Юниверсал» утверждали в суде, что большинство зрителей фильма сделали это по причинам, не имеющим ничего общего с участием де Армас, и что они, вероятно, даже не видели трейлер, в котором она участвовала в течение нескольких секунд. А если и видели, то, зрителей более заинтересовали другие звезды этой музыкальной комедии или музыка ливерпульской четверки.

По правилам, применимым к групповым искам, адвокату Лежену и его коллегам предстояло доказать, что многие надеялись увидеть в «Yesterday» Ану де Армас и были – как Вульф и Розза – удручены ее отсутствием. Но их предложение о классовой сертификации (термин для коллективного иска) предполагало лишь гипотетический способ доказать это – как вариант, в порядке опроса – и без предъявления фактических доказательств.

Судья Уилсон не был этим впечатлен. «Ходатайство истцов о классовой сертификации явно неадекватно», – указал он в постановлении, вынесенном в августе 2023-го.

После этого иск о ложной рекламе мог быть продолжен и далее. Но если истцов всего два, то о крупной компенсации не могло быть и речи. По оценкам юристов Universal, максимум, на что могли истцы рассчитывать – это $7,98.

Гонорары адвокатов

Следом голливудская киностудия приступила к «уничтожению» истцов, подав ходатайство о возмещении гонораров для своих адвокатов. Обоснованием служило то, что судья удовлетворил часть иска о ложных заявлениях в рекламе, но отклонил претензии об ответственности за качество продукции, постановив, что эта норма неприменима к кинопродукции.

Это сделало Universal стороной-победителем в соответствии с калифорнийскими нормами, что давало ей право на компенсацию судебных издержек. Ведущий юрист киностудии Келли Клаус берет $1158 в час (свыше 109 тыс. руб.). В итоге счет по двум ходатайствам киностудии – плюс, разумеется, гонорары юристов, ведущих оба ходатайства – составил $672 000 (свыше 62,3 млн. руб.), из которых «Юниверсал» потребовала возместить $472 000 (более 44,4 млн. руб.), что она назвала «щедрым» снижением.

Однако судья воспринял это ходатайство иначе, указав: «По опыту суда, современные юридические фирмы не являются ни благотворительными, ни альтруистическими». Он снизил сумму компенсации издержек до $126 705 (порядка 11,9 млн. руб.).

Тогда компания «Юниверсал» решила продолжить дальнейшее урегулирование иска. Но в течение нескольких следующих месяцев адвокат истцов Коди Лежен создал впечатление, что будет бороться до победного конца, принявшись подавать многочисленные запросы о предоставлении всех подготовленных киностудией версий трейлера «Yesterday», что еще больше увеличивало расходы ответчика на юридическую защиту.

В январе 2024 года адвокат Мэтью Пекиньо, участник команды юристов под руководством Лежена, внес собственное предложение по урегулированию спора. Во-первых, он подчеркнул, что возобновление коллективного иска может оказаться успешным, учитывая, что тестовые показы Universal продемонстрировали, что «трейлерная версия с Аной де Армас была наиболее привлекательной для потребителей».

Он также отметил, что норма о компенсации судебных издержек, действующая в Калифорнии, позволяет Голливуду угрожать истцам «финансовым крахом за то, что они «посмели» выразить свои права, предусмотренные Первой поправкой». Но, чтобы избежать дальнейших судебных расходов, как он пояснил, его клиенты откажутся от иска в обмен на единовременную выплату от киностудии в размере $750 000 (свыше 70,6 млн. руб.).

«Адвокаты, которые возбудили и потратили два года на это малозначительное дело, пытаются оказать давление на «Юниверсал», чтобы студия выплатила огромную сумму денег (без каких-либо юридических или фактических оснований), мотивируя это предложением положить конец делу, которое стоит 7,98 долларов», – заявила в ответ Стефани Эррера, одна из адвокатов киностудии.

В ходатайстве она попросила судью присудить истцам еще $43 000 (порядка 4 млн. руб.) за злоупотребление процессом раскрытия информации. Слушание по этому ходатайству было назначено на 30 апреля, а судебный процесс должен был начаться 21 мая.

И вот теперь Розза и Вульф, очевидно, пришли к решению положить конец судебной тяжбе. В пятницу (12 апреля) стороны подали совместное уведомление об урегулировании спора, указав, что они планируют прекратить дальнейшее рассмотрение дела уже на этой неделе.