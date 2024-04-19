Двое летчиков дальнего бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося в Ставропольском крае, нашли и доставили в больницы региона. Сейчас они получают необходимую помощь. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров.

В своем Telegram-канале он написал, что третьего летчика также удалось эвакуировать с места падения самолета. Найти четвертого пока не удается, но поиски продолжаются.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о крушении Ту-22М3, связанном с техническими неисправностями бомбардировщика. Воздушная машина загорелась в небе над Ставропольем и рухнула в поле. Все четверо членов экипажа катапультировались.

Самолет возвращался на базу после выполнения боевого задания.

Напомним, на Украине рано утром прогремели взрывы в Одессе и Днепропетровске. Также поражены аэродромы Лозоватка в Кривом Роге и Канатово в Кировограде.