Два гражданина Украины в попытке скрыться от мобилизации попытались попасть в Румынию путем переправки через Тису. Однако переплыть реку им не удалось, и они утонули. Такую информацию сообщили представители государственной погранслужбы Украины. Личности погибших на данный момент не установлены.

Согласно информации Телеграм-канала украинской госпогранслужбы, 27 апреля пограничниками были обнаружены двое тел мужчин в реке Тиса во время патрулирования украино-румынской границы. Из-за сильного течения воды извлечь тела из реки удалось только утром в воскресенье. Отмечается, что этот случай является 24-м зафиксированным с момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

Украинские мужчины призывного возраста любыми способами стараются избежать мобилизации. Зачастую они рискуют жизнью и пытаются пересечь украинскую границу нелегальным путем. Некоторые идут на ухищрения, и с помощью поддельных справок пытаются выехать из страны.