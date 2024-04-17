В своем интервью Такеру Карлсону сооснователь Telegram Павел Дуров рассказал, как на мессенджер пытаются давить американские гиганты Google и Apple. Он пояснил, что эти платформы занимаются тотальной цензурой и пытаются заставить Телеграм соблюдать их правила.

В противном случае они угрожают удалить приложениях из своих магазинов.

Также давление оказывается и со стороны обеих партий Соединенных Штатов. При этом они предъявляют невыполнимые взаимоисключающие требования.

Республиканцы грозят Telegram уголовным преследованием, если мессенджер будет раскрывать конфиденциальные данные пользователей. Демократы, напротив, требуют выдавать такую информацию и тоже грозят судебными тяжбами, если это требование не будет выполнено.

Также в ходе интервью Дуров спрогнозировал рост аудитории Telegram до 1 миллиарда пользователей уже в 2024 году.