Отправкой в Киев нового пакета военной помощи США подтвердили, что их цель – это полное уничтожение украинской нации. Очевидно, что появление в распоряжении ВСУ оружия и боеприпасов никак не поможет остановить конфликт, а лишь продлит его на неопределенное время, заявил бывший советник главы Минобороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

Сенат США уже одобрил отставку военной помощи Киеву, теперь дело за президентом Джо Байденом, который может подписать законопроект уже сегодня, напоминает РИА Новости.

Ранее экономист Джеффри Сакс заявил, что отправка вооружений станет причиной гибели еще десятков тысяч украинцев. Также он назвал невежами тех политиков, которые поддержали помощь Киеву, фактически продлевая кровопролитие.