Британская исполнительница Дуа Липа снялась в откровенной фотосессии для обложки своего нового сингла “Illusion” . Артистка опубликовала соответствующие снимки на своей страничке в популярной соцсети.

28-летняя певица надела белый лифчик из бисера и накинула на тело белую меховую накидку. Волосы артистки были уложены назад, создавая мокрый эффект. Макияж селебрити выбрала неброский, с акцентом на губы.

Дуа Липа также снялась в клипе на сингл “Illusion”, срежессированным Тану Мурино. В видеоряде певица появляется в эффектном облегающем боди. Но самой яркой сценой клипа стало появление артистки в прозрачном красном платье. Дуа Липа стояла на коленях в секусальной позе на доске в воде, а вокруг нее выполняли трюки пловцы. Съемочный процесс проходил в Барселоне.

Артистка нередко появляется на публике в откровенных образах. Так, на музыкальной премии Brit Awards 2024 Дуа Липа вышла на сцену в мини-шортах, кожаном бюстгальтере и приталенной куртке.