Ночные удары ВС РФ по объектам на Украине нанесли серьезный ущерб энергосистеме страны. Выведено из строя сразу четыре тепловые электростанции, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

Ранее глава Николаевского подполья сообщил о взрывах в городах Стрый Львовской и Бурштын Ивано-Франковской областей, где как раз располагаются крупные украинские ТЭС.

Помимо этого, в Винницкой области выведена из строя Ладыжинская теплоэлектростанция, а в днепропетровском регионе – Криворожская ТЭС.

В ДТЭК заявили, что оборудование тепловых электростанций получило серьезные повреждения, подлежит ли оно ремонту, в данный момент выясняют эксперты.

Напомним, ВС РФ наносит удары по энергосистеме Украины в ответ на атаки на нефтеперерабатывающие заводы. По мнению экспертов, у России имеются все возможности, чтобы разрушить украинскую энергетику.