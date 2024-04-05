Грузовой порт и азотно-кислородная станция, расположенные на территории Запорожской атомной электростанции, были атакованы украинскими ударными дронами. Об этом сообщают авторы официального Телеграм-канала Запорожской АЭС.

«В частности сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции №2 Запорожской АЭС», – следует из сообщения.

Авторы Телеграм-канала отмечают, что в последнее время Вооруженные силы Украины активизировали атаки беспилотными летательными аппаратами в окрестностях Запорожской АЭС. По предварительным данным, в результате ударов со стороны ВС Украины на территории станции не зафиксировано повреждений критически важной инфраструктуры станции. Все системы на Запорожской АЭС в настоящий момент работают в штатном режиме.