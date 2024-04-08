В Новоград-Волынском Житомирской области дроны-камикадзе «Герань» атаковали местную нефтебазу. После взрыва на объекте начался сильный пожар.

В данный момент экстренные службы продолжают работать на месте взрыва, сообщил тг-канал «Военкоры Русской весны».

В ночь на 8 апреля ВС РФ провела массированную атаку дронами-камикадзе по объектам на Украине. Помимо Новоград-Волынского, под удар попали логистический объект в Черноморске (Ильичевске) Одесской области, военный аэродром Долгинцево в Кривом Роге. В Николаевской области повреждена линия электропередач.

Кроме того, днем 7 апреля был нанесен удар по объекту в Одессе, который тоже спровоцировал пожар.

Ранее стало известно, что ВС РФ парализовали работу энергосистемы Украины, а вместе с ней – и промышленных предприятий.