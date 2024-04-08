Александр Домогаров опроверг слухи о том, что он якобы завершает актерскую карьеру и уходит из Театра Моссовета из-за серьезных проблем со здоровьем.

В беседе с Газетой Домогаров назвал подобные сообщения бредом. Актер призвал черпать достоверную информацию о его здоровье и рабочем графике из его личного тг-канала. Там он выкладывает все новости «из первых рук».

Слухи о проблемах со здоровьем возникли после отмены спектакля «Ричард III». В авторском тг-канале Домогаров пишет, что речь идет об отмене всего одного спектакля, а не о завершении карьеры. Об отмене он предупредил зрителей, а также дал комментарии журналистам. Актер призвал репортеров соблюдать законы и не публиковать слухи, тем более с указанием каких-то медицинских диагнозов.