Согласно данным, предоставленным МВФ (Международный валютный фонд), в 2023 году доля американского доллара впервые снизилась до 58.41% в мировых резервах. Данный показатель является самым низким за весь период ведения официальной статистики.

Как отмечают эксперты, в мировых Центробанках все больше приходят к выводу, что валюта США становится все менее надежной. Их опасения напрямую связаны с постоянным ростом дефицита бюджета США, ведь с каждым разом Вашингтон занимает все больше и больше денег.

Отмечается, что государственный долг США уже практически составляет 34.6 триллионов долларов. Поэтому позиции доллара в мире существенно ослабели. На это также повлияли попытки Вашингтона использовать доллары в качестве рычага давления в политических целях.

Российский президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что США допустили стратегическую ошибку, когда решили оказывать влияние на своих оппонентов путем шантажа своей национальной валютой.