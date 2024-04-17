Российская певица Лариса Долина рассекретила в соцсетях тайную вечеринку, организованную в честь дня рождения Владимира Преснякова. 29 марта артисту исполнилось 56 лет. Из-за событий в «Крокус Сити Холле» Пресняков и его близкие люди не стали организовывать масштабное празднование дня рождения. На вечеринку были приглашены родные и самые близкие друзья артиста.

Известно, что празднование прошло на теплоходе. На мероприятии присутствовала супруга Владимира Преснякова – Наталья Подольская, Леонид Агутин, Александр Маршал, Александр Ревва, Лариса Долина и еще небольшое количество гостей.

Как призналась Долина, она очень любит бывать на семейных праздниках у Пресняковых, ведь там всегда уютно и тепло.

«Дни рождения Володи проходят по-особенному тепло и уютно. Потому что там никого лишнего: только близкие и друзья, с которыми Вова всю жизнь идет по жизни», – отметила певица.

Снимки с празднования дня рождения Владимира Преснякова Долина опубликовала в своем Телеграм-канале.