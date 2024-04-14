12 и 13 апреля в МТС Live Холл в Воронеже прошел концерт «Сквозь туман», который был посвящен знаменитому уроженцу микрорайона ВАИ, лидеру «Сектора газа» Юрию Хою.

Напомним, группа стала известной на всей территории СССР, многие ее композиции помнят и поют до сих пор. Юрий Хой погиб в 2000 году, однако поклонники не забывают его.

Выступившую на концерте дочь лидера «Сектора газа» Ирину Клинских зрители встретили мощными овациями и сотнями огней поднятых вверх зажигалок. Она чудесно исполнила одну из лучших отцовских песен «Туман». Это выступление можно увидеть на кадрах, представленных ниже.

Также особенностью концерта стало использование оцифрованного голоса Юрия Хоя, который звучал практически так же, как настоящий.