Немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум посетила музыкальный фестиваль Coachella, проходящий в американском штате Калифорния, в компании своей дочери Лени. Дочь известной немецкой супермодели опубликовала на своей страничке в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото в откровенном наряде.

19-летняя манекенщица Лени Клум появилась на музыкальном фестивале в откровенном образе. Девушка надела кружевной push-up бюстгалтер черного цвета и большую меховую шапку. Свой образ «типичной славянки», популярный сейчас у девушек зарубежом, знаменитость дополнила джинсовой юбкой с заниженной талией, двумя симметричными косичками и макияжем с золотистыми тенями и помадой коричневого цвета.

50-летняя Хайди Клум пришла на музыкальный фестиваль в прозрачном платье из черной сетки. Под прозрачное платье супермодель надела белые плавки на низкой посадке и белый бюстгалтер на завязках.