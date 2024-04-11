Известный актер Алексей Панин (признан иностранным агентов в РФ), покинувший территорию России, рассказал, что его 16-летняя дочь Анна проходила пробы в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам артиста, его дочь записала видео-визитку для прохождения кастинга в проект режиссера Жоры Крыжовникова, который в итоге получил невероятную популярность в России и за ее пределами.

Панин рассказал, что ему не по душе новый вид кинопроб – записывание так называемых видеовизиток, однако он все равно помогал в этом своей дочери.

«Помню, как ей помогал. Дочка в это кино не попала», – рассказал актер.

Артист признался, что ему импонирует работа Жоры Крыжовникова, и он, как актер, хотел бы сняться в его проектах. Кроме того, Панин подчеркнул, что юные актеры хорошо исполнили свои роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Предполагается, что Анну Панину не стали рассматривать на роль в сериале из-за фамилии. Панин в России имеет дурную славу, он неоднократно высказывался негативно о спецоперации на Украине, критиковал российское правительство и позволял себе множество неэтичных выходок.