19-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева покоряет модную индустрию. Юная красавица уже попробовала себя в роли манекенщицы, приняв участие в показах знаменитых модных домов, как Dior, Dolce – Gabbana и Jacquemus.

Кроме того, Дева неоднократно появлялась на обложках глянцевых журналов. Также дочь Беллуччи уже дебютировала в качестве актрисы. Она снялась в картине «Прекрасное лето» итальянского режиссера Лауры Лукетти.

Недавно Дева приняла участие в достаточно откровенной фотосессии. Девушка сфотографировалась в полупрозрачном белом платье, лежа на полу в фотостудии. Платье было декорировано белыми цветами, а изюминку образу добавили блестящие светло-зеленые туфли с острыми мысами. Ее волосы небрежно струились по полу, а глаза были подчеркнуты ярким голубым оттенком. Соответствующий снимок юная модель опубликовала в своих соцсетях.

Ранее в Сети появились снимки Девы Касель в откровенном черном платье без нижнего белья.